Мошенники выдают себя за сотрудников ДЧС в Костанайской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сотрудники ДЧС Костанайской области предупредили жителей региона о мошенниках, действующих от имени спасателей, передаёт BaigeNews.kz.
"Участились случаи, связанные с действиями лиц, выдающих себя за сотрудников ДЧС Костанайской области, которые осуществляют рассылку сообщений через мессенджеры с недостоверной информацией о необходимости прохождения обучения по пожарно-техническому минимуму на платной основе. Официально заявляем, данная информация является ложной. Согласно действующему законодательству сотрудники ДЧС Костанайской области не входят в состав квалификационных комиссий и не проводят обучение по вопросам пожарно-технического минимума на платной основе", - сообщил официальный представитель ДЧС Костанайской области Аязбек Искаков.
Казахстанцам напомнили, что не следует переходить по подозрительным ссылкам, а также не передавать деньги неизвестным лицам.
Самое читаемое
- Дело Бишимбаева: Верховный суд рассмотрит жалобу Байжанова
- Школа имени легендарной Бибигуль Тулегеновой открылась в Астане: на открытие приехал Димаш
- Заморозки, дождь и туман: штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны
- Жёстким нокаутом закончился исторический бой Садриддина Ахмедова в США
- Роман Скляр побывал на линейке в новой комфортной школе в Астане