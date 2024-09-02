Мошенники выдают себя за сотрудников ДЧС в Костанайской области

Сотрудники ДЧС Костанайской области предупредили жителей региона о мошенниках, действующих от имени спасателей, передаёт BaigeNews.kz.

"Участились случаи, связанные с действиями лиц, выдающих себя за сотрудников ДЧС Костанайской области, которые осуществляют рассылку сообщений через мессенджеры с недостоверной информацией о необходимости прохождения обучения по пожарно-техническому минимуму на платной основе. Официально заявляем, данная информация является ложной. Согласно действующему законодательству сотрудники ДЧС Костанайской области не входят в состав квалификационных комиссий и не проводят обучение по вопросам пожарно-технического минимума на платной основе", - сообщил официальный представитель ДЧС Костанайской области Аязбек Искаков.