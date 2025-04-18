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Мошенники выдают себя за акима Алматы

Сегодня, 13:04
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акимат Алматы Сегодня, 13:04
Сегодня, 13:04
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Фото: акимат Алматы

Акимат Алматы предупреждает о фейковых сообщениях в WhatsApp от имени Ерболата Досаева, передаёт BaigeNews.kz.

Городская администрация официально сообщила о случаях распространения ложной информации в мессенджере WhatsApp от имени акима города Ерболата Досаева и сотрудников акимата.

Неизвестные лица рассылают сообщения и совершают звонки с номера +7 707 342 64 39, а также, возможно, используют другие номера. Эти действия являются мошенническими, подчёркивает акимат.

"Акимат Алматы не осуществляет рассылку сообщений подобного характера", - говорится в сообщении.

Горожанам настоятельно рекомендуют: не отвечать на подозрительные сообщения, не переходить по неизвестным ссылкам, не передавать персональные данные.

В случае получения подобных сообщений необходимо обратиться в правоохранительные органы.

Акимат призывает жителей быть внимательными и доверять только официальным источникам информации.

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