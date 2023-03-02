Мошенники в социальных сетях предлагают пенсионерам снять накопления из ЕНПФ

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В Едином накопительном пенсионном фонде предупредили казахстанцев о новом виде мошенничества. Злоумышленники пишут пенсионерам в социальных сетях, представляясь сотрудниками фонда, и предлагают гражданам получить 50 процентов от их пенсионных накоплений на любые цели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

В фонде отметили, что данная рассылка является "фейковой" и не соответствует действительности.

В ЕНПФ напомнили, что использовать свои пенсионные накопления, сформированные за счёт обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в целях улучшения жилищных условий и оплаты лечения пенсионеры могут в случае если размер пенсии обеспечивает коэффициент замещения среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40 процентов, определяемого в порядке, определённом правительством РК. При этом единовременная пенсионная выплата не может превышать 50 процентов от размера пенсионных накоплений за счёт ОПВ и (или) ОППВ вкладчика (получателя) на дату получения первичного электронного уведомления от уполномоченного оператора.

"В этой связи в фонде настоятельно рекомендуют казахстанцам игнорировать распространяемые в социальных сетях и других источниках сообщения о возможности за определенную плату, без учёта вышеперечисленных условий, снять 50 процентов накоплений. Важно, что все операции, проводимые ЕНПФ, осуществляются бесплатно", - говорится в сообщении.

ЕНПФ рекомендует не обращаться к третьим лицам и проверять информацию только на официальном сайте enpf.kz либо официальных страницах фонда в социальных сетях.

Любые консультации можно получить бесплатно в отделениях ЕНПФ или дистанционно: через многоканальную бесплатную связь, позвонив на номер call-центра 1418, а также через официальные страницы в социальных сетях на таких популярных платформах, как "Одноклассники", Telegram, "Facebook", "Вконтакте", "Twitter" и "Instagram", при помощи WhatsАрp по номеру +7 777 000 1418.

Для вкладчиков (получателей), находящихся за пределами Республики Казахстан, есть возможность получения консультации по номеру +7 (727) 356-10-60 или посредством сервиса "Позвонить онлайн", размещенного на корпоративном сайте Фонда.