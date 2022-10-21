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  • Мошенники в Алматы выписали фиктивные счета-фактуры на 135 миллиардов тенге: суд вынес приговор
pixabay.com Сегодня, 09:46
119
Фото: pixabay.com

Мошенники в Алматы выписали фиктивные счета-фактуры на 135 миллиардов тенге: суд вынес приговор

В Алматы осуждены пять членов ОПГ, выписавших фиктивные счета-фактуры на 135 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентство по финансовому мониторингу. 

По данным АФМ, с 2018 по 2020 годы они выписали фиктивные счета-фактуры через подконтрольные им 25 компаний на сумму почти 135 миллиардов тенге, причинив ущерб государству на сумму около 39 миллиардов тенге в виде неуплаченных налогов в бюджет контрагентами-покупателями.

"Следствием также установлено, что денежные средства контрагентов-покупателей, поступивших на банковские счета подконтрольных компаний, выводились за пределы республики, путём заключения мнимых контрактов с иностранными компаниями, где сумма невозвращенных средств в иностранной валюте составила 6,6 миллиона долларов США", - говорится в сообщении.

Судом все пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от пяти до семи лет.

Конфискованные денежные средства в сумме более 65 000 долларов США и 20 миллионов тенге обращены в доход государства.

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#ОПГ #мошенничество #приговор
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:46
119
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