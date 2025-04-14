Мошенники украли 150 млн тенге через карты обычных людей
Мошенники обманули более 100 граждан.
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Преступная схема, действовавшая по всей стране, раскрыта усилиями прокуратуры Туркестанской области и Управления по противодействию киберпреступности, передаёт BaigeNews.kz. Мошенники обманули более 100 граждан, а сумма ущерба превысила 150 миллионов тенге.
В ходе анализа более 200 уголовных дел, связанных с интернет-мошенничеством, прокуроры вышли на след преступной группы, которая специализировалась на обналичивании похищенных у граждан средств.
По данным следствия, в преступной схеме была чётко налажена система:
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Участники подбирали так называемых "дропперов" - людей, через чьи банковские карты проходили украденные деньги;
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Организовывали обучение, инструктировали, как избегать уголовной ответственности;
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Курировали внутреннюю "безопасность" группы и контролировали постоянный поток денег.
В результате спецоперации при координации прокуратуры области преступная группа была задержана в Астане. Все фигуранты находятся под стражей, ведётся досудебное расследование.
Правоохранительные органы напоминают гражданам о важности соблюдения цифровой гигиены: не передавать данные банковских карт третьим лицам и быть бдительными при онлайн-операциях.
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