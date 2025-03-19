Мошенники угрозами выманили деньги у госслужащей из Степногорска
Женщина перевела на указанный злоумышленниками счёт 500 тысяч тенге.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Мошенники выманили у госслужащей из Степногорска полмиллиона тенге под угрозой увольнения её супруга, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Полиция расследует уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала местная жительница, работающая на госслужбе.
По показаниям потерпевшей, 14 марта к ней на телефон поступило сообщение от мошенников. В ходе телефонных разговоров аферисты попросили у заявительницы фотографию, якобы для личного дела, а затем перешли к открытым угрозам, обещая уволить её супруга с работы. Чтобы не допустить реализации угрозы, мошенники запросили два миллиона тенге, однако такой суммы у акмолинки не было.
Позже женщина перевела на указанный злоумышленниками счёт 500 тысяч тенге. Спустя несколько дней акмолинка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Сотрудниками полиции установлен владелец счёта — 17-летний житель Туркестанской области.
Расследование уголовного дела продолжается, потерпевшая планирует подать иск в отношении дроппера о взыскании похищенных денег.
Самое читаемое
- Наурыз 2025: сколько дней будут отдыхать казахстанцы
- Мужчина платил матерям малолетних девочек за съёмки порнороликов в Карагандинской области
- Три девушки шантажировали мужчину изнасилованием в Жетысу
- Кремль опубликовал заявление по итогам беседы Путина с Трампом
- С 20 марта в Казахстане временно приостановят работу госуслуг