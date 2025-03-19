Мошенники выманили у госслужащей из Степногорска полмиллиона тенге под угрозой увольнения её супруга, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полиция расследует уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала местная жительница, работающая на госслужбе.

По показаниям потерпевшей, 14 марта к ней на телефон поступило сообщение от мошенников. В ходе телефонных разговоров аферисты попросили у заявительницы фотографию, якобы для личного дела, а затем перешли к открытым угрозам, обещая уволить её супруга с работы. Чтобы не допустить реализации угрозы, мошенники запросили два миллиона тенге, однако такой суммы у акмолинки не было.

Позже женщина перевела на указанный злоумышленниками счёт 500 тысяч тенге. Спустя несколько дней акмолинка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Сотрудниками полиции установлен владелец счёта — 17-летний житель Туркестанской области.

Расследование уголовного дела продолжается, потерпевшая планирует подать иск в отношении дроппера о взыскании похищенных денег.



