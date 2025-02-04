Мошенники создали поддельный сайт маркетплейса Wildberries, передаёт BaigeNews.kz.

В МВД РФ рассказали, что злоумышленники сымитировали на поддельном домене реальную акцию от Wildberries и "Т2 Мобайл", в которой за подключение домашнего интернета можно было получить сертификат на 4000 российских рублей. Мошенническая схема предполагала, что пользователи зайдут в свой аккаунт на маркетплейсе и предоставят доступ к конфиденциальной информации в личном кабинете.

В пресс-службе объединённой компании Wildberries и Russ заявили, что поддельный ресурс был незамедлительно выявлен и заблокирован.

"Всего за 2024 год Wildberries и Russ выявила и заблокировала более 3000 фишинговых ресурсов, имитировавших сайт маркетплейса", – сообщили в компании.

Если у пользователя Wildberries возникли подозрения на фишинг, он может связаться со службой поддержки напрямую через форму на официальном сайте или в приложении.