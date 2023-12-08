Мошенники использовали фото Токаева для очередного фейка

В социальных сетях неизвестные распространяют фейк с фотографией президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, и где говорится, что под конец года каждый казахстанец получит на карту выплату от 150 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.

"Так действуют киберпреступники. Выплата компенсаций через одноимённый центр — это старая мошенническая схема, о которой еще в 2020 году предупреждали казахстанцев эксперты Государственной технической службы РК KZ-CERT", - утвержают разоблачители.

Также они отмечают, что аккаунт под именем "Компенсационный центр", опубликовавший это сообщение, имеет все признаки фейковой страницы.

"В информации профиля указан контактный телефон с кодом +52. Это код Мексики. В качестве аватара использовано изображение герба Казахстана, но в ленте публикаций видно, что ранее вместо него использовали изображение герба Республики Беларусь", - пояснили специалисты Stopfake.

Также они напомнили, что на сайтах госорганов Казахстана и на сайте akorda.kz нет официальной информации о подобных выплатах. Кроме того, ни о чём подобном не сообщали и средства массовой информации.