  • 9 Января, 16:45
  • BAIGENEWS

Мошенники с помощью дроппера обманули жителей Актау на 90 млн тенге

Его уже арестовали.

Сегодня, 16:12
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz Сегодня, 16:12
Сегодня, 16:12
82
Фото: BaigeNews.kz

При координации прокуратуры Мангистауской области задержан пособник, содействовавший совершению интернет-мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

"В частности, в октябре житель города Алматы (дроппер) содействовал совершению преступления путем предоставления банковских счетов мошенникам. По результатам преступных действий мошенников жителям города Актау причинен имущественный вред свыше 90 млн тенге", - говорится в сообщении прокуратуры региона.

По данному факту начато досудебное расследование по п.2) ч.4 ст.190 УК РК "Мошенничество".

Подозреваемый взят под стражу с санкции следственного судьи. Продолжаются следственные действия.

Напомним, мошенничество на 20 млн тенге раскрыли на западе Казахстана.

Самое читаемое

Наверх