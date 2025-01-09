Мошенники с помощью дроппера обманули жителей Актау на 90 млн тенге
Его уже арестовали.
Сегодня, 16:12
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Сегодня, 16:12Сегодня, 16:12
82Фото: BaigeNews.kz
При координации прокуратуры Мангистауской области задержан пособник, содействовавший совершению интернет-мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.
"В частности, в октябре житель города Алматы (дроппер) содействовал совершению преступления путем предоставления банковских счетов мошенникам. По результатам преступных действий мошенников жителям города Актау причинен имущественный вред свыше 90 млн тенге", - говорится в сообщении прокуратуры региона.
По данному факту начато досудебное расследование по п.2) ч.4 ст.190 УК РК "Мошенничество".
Подозреваемый взят под стражу с санкции следственного судьи. Продолжаются следственные действия.
Напомним, мошенничество на 20 млн тенге раскрыли на западе Казахстана.