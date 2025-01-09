При координации прокуратуры Мангистауской области задержан пособник, содействовавший совершению интернет-мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

"В частности, в октябре житель города Алматы (дроппер) содействовал совершению преступления путем предоставления банковских счетов мошенникам. По результатам преступных действий мошенников жителям города Актау причинен имущественный вред свыше 90 млн тенге", - говорится в сообщении прокуратуры региона.