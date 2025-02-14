Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества фиксируют всплеск мошеннических атак в соцсетях 14 февраля. Пользователи получают личное сообщение с "валентинкой" и обещанием узнать, кто отправил анонимное признание в любви, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.

"Ссылка ведёт на поддельный сайт, имитирующий страницу авторизации. При попытке авторизоваться на этом сайте пользователь вводит свой логин и пароль, которые попадают в руки мошенников. Введя данные аккаунта и проверочный код из СМС, пользователи обеспечивают мошенникам полный контроль над аккаунтом жертвы", — уточнили эксперты.

Отмечается, что после кражи аккаунта мошенники меняют пароль и либо вымогают деньги за его возвращение, либо используют аккаунт для рассылки фишинговых сообщений контактам с просьбой занять денег.

"В данном случае успех мошенников заключается в их умении использовать социальную инженерию — играть на наших эмоциях, желаниях и страхах. "Валентинка", обещающая раскрыть имя тайного поклонника, — отличный пример такой манипуляции. Важно помнить, что за любым заманчивым предложением в интернете может скрываться ловушка", — сказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

В Роскачестве призвали проверять информацию, не доверять незнакомцам и не спешить делиться своими личными данными.