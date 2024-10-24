Мошенники рассылают фейки от имени главы АДГС

Агентство по делам государственной службы предупреждает о мошенниках, которые в мессенджерах телеграм и ватсапп создали фейковые аккаунты и рассылают сообщения якобы от имени руководителя аппарата Агентства Алибека Ахмедьярова, передаёт BaigeNews.kz.

"Неизвестные лица пытаются посредством получения каких-либо данных предпринять мошеннические действия. Просим не доверять недостоверной рассылке, не отвечать на них и не переходить по сомнительным ссылкам", - говорится в сообщении пресс-службы АДГС.