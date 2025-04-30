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Мошенники распространяют поддельное заявление Жаксылыкова о Параде Победы

С опровержением выступили в Минобороны РК.

Сегодня, 17:18
АВТОР
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Минобороны РК Сегодня, 17:18
Сегодня, 17:18
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Фото: Минобороны РК

В казахстанском сегменте Интернета распространяется фейковое видео, в котором утверждается о переносе военного парада с 7 на 9 мая. При этом мошенники используют поддельную озвучку речи министра обороны Руслана Жаксылыкова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Информацию прокомментировали в пресс-службе Министерства обороны РК.

"Военный парад – одно из ключевых событий государственной повестки 2025 года – состоится 7 мая на площади у монумента "Қазақ елі" в соответствии с утвержденным планом. Призываем граждан и представителей средств массовой информации не поддаваться на провокационные вбросы и ориентироваться исключительно на официальные источники информации", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

 
Информацию прокомментировали в пресс-службе Министерства обороны РК.
 
Напомним, участие в параде примут около 5 000 военнослужащих и 300 единиц техники. Корреспондент BaigeNews.kz увидел, как военные готовятся к мероприятию. В Караганде показали, как лётчики отрабатывают фигуры для авиашоу Парада Победы.

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