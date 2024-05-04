Мошенники продают поддельные билеты на матч "Актобе-Астана"
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В департаменте полиции Актюбинской области предупредили болельщиков футбола об активизации так называемых билетных мошенников, передает BaigeNews.kz.
За последние дни несколько человек обратились в полицию с вопросами о продаже сомнительных билетов.
"Дорогие болельщики, в преддверии матча между командами ФК "Актобе" и "Астана" департамент полиции напоминает об активизации билетных мошенников, которые в очередной раз пытаются обманным путем нажиться на вашей любви к клубу", — предупредили в ДП.
Они рекомендовали жителям не приобретать билеты на неавторизованных сайтах и отметили, что такие билеты недействительны.
"Приобретая билеты с рук, вы можете оказаться жертвой преступников, которые продают вам фальшивые билеты, и не попасть на матч, потратив значительную сумму", — напомнили в полиции.
Ранее стало известно, что мошенники пытаются нажиться на пострадавших от паводка казахстанцах. Они представляются сотрудниками акиматов, полиции или волонтерами и просят продиктовать код, с помощью которого впоследствии оформляют кредит в банках второго уровня.
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