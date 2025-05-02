Команда казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена сообщила о выявлении мошеннического сайта, распространяющего недействительные билеты на предстоящие концерты в Лондоне и Риге, передаёт BaigeNews.kz.

Организаторы предостерегают поклонников: чтобы избежать обмана, билеты следует приобретать только через проверенные источники — официальный сайт билетного оператора mticket.com, сайт площадки, где проходит концерт, а также для латвийских зрителей — bilesuserviss.lv.

Все иные ресурсы не имеют отношения к организации концертов, а купленные через них билеты будут аннулированы на входе.

"Берегите себя и будьте внимательны!" — подчёркивают представители певца, призывая казахстанцев и зарубежных фанатов сохранять бдительность.