  • 2 Мая, 14:21
  • BAIGENEWS

Мошенники продают фальшивые билеты на концерты Димаша Кудайбергена в Лондоне и Риге

Сегодня, 13:42
АВТОР
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instagram.com/KUDAIBERGENOV.DIMASH Сегодня, 13:42
Сегодня, 13:42
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Фото: instagram.com/KUDAIBERGENOV.DIMASH

Команда казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена сообщила о выявлении мошеннического сайта, распространяющего недействительные билеты на предстоящие концерты в Лондоне и Риге, передаёт BaigeNews.kz.

Организаторы предостерегают поклонников: чтобы избежать обмана, билеты следует приобретать только через проверенные источники — официальный сайт билетного оператора mticket.com, сайт площадки, где проходит концерт, а также для латвийских зрителей — bilesuserviss.lv.

Все иные ресурсы не имеют отношения к организации концертов, а купленные через них билеты будут аннулированы на входе.

"Берегите себя и будьте внимательны!" — подчёркивают представители певца, призывая казахстанцев и зарубежных фанатов сохранять бдительность.

 
 
 
 
 
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Публикация от DimashNews (@dimash.news)

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