Мошенники продают фальшивые билеты на концерты Димаша Кудайбергена в Лондоне и Риге
Сегодня, 13:42
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:42Сегодня, 13:42
83Фото: instagram.com/KUDAIBERGENOV.DIMASH
Команда казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена сообщила о выявлении мошеннического сайта, распространяющего недействительные билеты на предстоящие концерты в Лондоне и Риге, передаёт BaigeNews.kz.
Организаторы предостерегают поклонников: чтобы избежать обмана, билеты следует приобретать только через проверенные источники — официальный сайт билетного оператора mticket.com, сайт площадки, где проходит концерт, а также для латвийских зрителей — bilesuserviss.lv.
Все иные ресурсы не имеют отношения к организации концертов, а купленные через них билеты будут аннулированы на входе.
"Берегите себя и будьте внимательны!" — подчёркивают представители певца, призывая казахстанцев и зарубежных фанатов сохранять бдительность.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Полиглот в погонах: солдат из Туркестана говорит на шести языках и помогает туристам
- Снайпер, следователь, дедушка: ветерана ВОВ поздравили со 102-летием в Алматинской области
- Более пяти тысяч человек привлечены к ответственности за загрязнение Астаны
- Уровень воды в Есиле снижается: что происходит в СКО к этому часу
- 10-летний мальчик на квадроцикле в СКО: решение оштрафовать отца объяснили в полиции