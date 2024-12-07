Злоумышленники рассылают фейковые сообщения от имени председателя Агентства по делам госслужбы РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Мошенники в мессенджерах телеграм и ватсапп создали фейковые аккаунты и рассылают сообщения якобы от имени председателя АДГС Дархана Жазыкбай Неизвестные лица пытаются посредством получения каких-либо данных предпринять мошеннические действия. Просим не доверять недостоверной рассылке, не отвечать на них и не переходить по сомнительным ссылкам", — говорится в сообщении.