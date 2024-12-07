  • 7 Декабря, 17:25
  • BAIGENEWS

Мошенники притворяются председателем Агентства по делам госслужбы

В ведомстве просят не доверять недостоверной рассылке.

Сегодня, 17:17
АВТОР
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t.me/qyzmet_news Сегодня, 17:17
Сегодня, 17:17
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Фото: t.me/qyzmet_news

Злоумышленники рассылают фейковые сообщения от имени председателя Агентства по делам госслужбы РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Мошенники в мессенджерах телеграм и ватсапп создали фейковые аккаунты и рассылают сообщения якобы от имени председателя АДГС Дархана Жазыкбай Неизвестные лица пытаются посредством получения каких-либо данных предпринять мошеннические действия. Просим не доверять недостоверной рассылке, не отвечать на них и не переходить по сомнительным ссылкам", — говорится в сообщении.

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