Мошенники притворяются председателем Агентства по делам госслужбы
В ведомстве просят не доверять недостоверной рассылке.
Сегодня, 17:17
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Сегодня, 17:17Сегодня, 17:17
38Фото: t.me/qyzmet_news
Злоумышленники рассылают фейковые сообщения от имени председателя Агентства по делам госслужбы РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Мошенники в мессенджерах телеграм и ватсапп создали фейковые аккаунты и рассылают сообщения якобы от имени председателя АДГС Дархана Жазыкбай Неизвестные лица пытаются посредством получения каких-либо данных предпринять мошеннические действия. Просим не доверять недостоверной рассылке, не отвечать на них и не переходить по сомнительным ссылкам", — говорится в сообщении.
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