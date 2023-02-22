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pixabay.com Сегодня, 16:58
120
Сегодня, 16:58
120
Фото: pixabay.com

Мошенники прикрываются именем Токаева в соцсетях

В Facebook появился аккаунт Jomart-Tokayev. На странице проводятся розыгрыши денежных призов. Портал Stopfake предупреждает, что к президенту Казахстана страница никакого отношения не имеет, передаёт BaigeNews.kz.

"У Касым-Жомарта Токаева всего две официальные страницы в социальных сетях. Это @TokayevKZ в Twitter и tokayev_online в Instagram. В Facebook глава государства не зарегистрирован и никаких розыгрышей там проводить не может", - сказано в заявлении.

Разоблачители фейков предупреждают, что обещание денежных призов - одна из излюбленных тактик мошенников. Обещая выслать "выигрыш" на карту, злоумышленники могут получить персональные данные пользователей и даже их деньги.

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#соцсети #фейк
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:58
120
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