Мошенники придумали как заработать через Telegram
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Мошенники активно используют новую валюту Telegram Stars для кражи ценных данных. Она появилась в мессенджере еще 2 июля и предназначена для оплаты покупок в ботах и приложениях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на iz.ru.
Основной целью киберпреступников стали личные данные пользователей, включая доступ к криптокошельку Telegram Wallet.
"Крипта стала популярным платежным средством, особенно с учетом ограничений на денежные переводы и покупки за рубежом. Создавать отдельные кошельки, генерировать для них случайные пароли готовы не все пользователи, и простой вариант с привязкой кошелька к аккаунту в Telegram стал одним из самых доступных вариантов. Вполне логично, что появились желающие на этом заработать", — сказал ведущий кейс-аналитик ГК InfoWatch Эликс Смирнов.
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