Мошенники придумали как заработать через Telegram

Мошенники активно используют новую валюту Telegram Stars для кражи ценных данных. Она появилась в мессенджере еще 2 июля и предназначена для оплаты покупок в ботах и приложениях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на iz.ru.

Основной целью киберпреступников стали личные данные пользователей, включая доступ к криптокошельку Telegram Wallet.