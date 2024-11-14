Мошенники представлялись детьми и выманивали деньги у казахстанцев

Группа мошенников обезврежена в Западно-Казахстанской области. Это случилось в Каратобинском районе. Злоумышленники представлялись детьми потерпевших и выманивали у них деньги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Группа состояла из трех подозреваемых, один из которых через приложение WhatsApp вошел в общий чат, созданный для обсуждения мероприятий педагогов. Ознакомившись с переписками, он начал обращаться к участникам чата в личных сообщениях, представляясь их детьми и прося перевести деньги, объясняя, что его телефон якобы выключен. Некоторые жители отправили свои данные карт и CVV-коды. Впоследствии мошенники сняли деньги со счетов потерпевших, а обналичивание средств организовали через знакомых, которые получали прибыль с “выручки", - рассказали в полиции.

Сейчас расследуется 17 фактов такого мошенничества. К слову, среди потерпевших есть жители и других регионов Казахстана. На данный момент общий ущерб, причиненный аферистами, составляет около 10 млн тенге.

"Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть осторожными не только при общении с незнакомцами по телефону, но и в общих чатах", - говорится в сообщении правоохранителей.

Ранее сообщалось, что девушка в ЗКО купила у мошенников несуществующий тур в Таиланд.