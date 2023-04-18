Мошенники предлагают казахстанцам на Рамадан подарки от имени банка

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В WhatsApp рассылают сообщение с приглашением от имени Halyk Bank поучаствовать в розыгрыше подарков на Рамадан. В Stopfake.kz заявляют, что это происки мошенников, передаёт BaigeNews.kz.

На официальном сайте банка нет никаких объявлений о розыгрышах или раздаче подарков к Рамадану. Ни о чем подобном также не говорится и на официальных страницах банка в Instagram и Facebook.

"Сама рассылка обладает всеми признаками фишинговой схемы: обещает материальную выгоду пользователям и ведёт на неизвестный и небезопасный сайт. Такой вид онлайн-мошенничества называется фишингом. При помощи своих сайтов мошенники получают доступ к персональной информации пользователей, такой как логины и пароли от мобильного банкинга, приватных аккаунтов и прочее", — утверждают эксперты.

Ранее банкиры предупредили казахстанцев о новом виде мошенничества.