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Мошенники подставляют полицию в Казахстане

Сегодня, 13:08
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ДП Жетысуской области Сегодня, 13:08
Сегодня, 13:08
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Фото: ДП Жетысуской области

В Казахстане сейчас в социальных сетях и мессенджерах появилась рассылка о том, что неизвестные лица ходят по квартирам и выдают себя за сотрудников полиции. Эти люди якобы они имеют при себе документы и бланки с символикой МВД, они утверждают, что им надо проверить удостоверения личности и снять биометрию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на stopfake.kz.

Рассылку прокомментировали в пресс-службе Министерства внутренних дел РК.

"Эта информация не соответствует действительности. Напоминаем пользователям соцсетей, что за распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей предусмотрена ответственность. Доверяйте только официальным источникам", — сообщает пресс-служба МВД РК.

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