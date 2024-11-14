Мошенники подставляют полицию в Казахстане
Сегодня, 13:08
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Сегодня, 13:08Сегодня, 13:08
144Фото: ДП Жетысуской области
В Казахстане сейчас в социальных сетях и мессенджерах появилась рассылка о том, что неизвестные лица ходят по квартирам и выдают себя за сотрудников полиции. Эти люди якобы они имеют при себе документы и бланки с символикой МВД, они утверждают, что им надо проверить удостоверения личности и снять биометрию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на stopfake.kz.
Рассылку прокомментировали в пресс-службе Министерства внутренних дел РК.
"Эта информация не соответствует действительности. Напоминаем пользователям соцсетей, что за распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей предусмотрена ответственность. Доверяйте только официальным источникам", — сообщает пресс-служба МВД РК.