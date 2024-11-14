Мошенники подставляют полицию в Казахстане

В Казахстане сейчас в социальных сетях и мессенджерах появилась рассылка о том, что неизвестные лица ходят по квартирам и выдают себя за сотрудников полиции. Эти люди якобы они имеют при себе документы и бланки с символикой МВД, они утверждают, что им надо проверить удостоверения личности и снять биометрию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на stopfake.kz.

Рассылку прокомментировали в пресс-службе Министерства внутренних дел РК.