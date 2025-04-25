Мошенники, которые обманули человека, нередко следуют за своей жертвой с еще одной схемой обмана, теперь предлагая помощь юристов. Жертва, находясь в отчаянии, может не заметить явных признаков мошенничества, особенно если "помощники" настоятельно предлагают свои услуги, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает StopFake.kz, суть схемы заключается в двух частях: сначала жертва попадает в руки мошенников через классическое обманное действие, а затем с ней связываются "юристы", утверждая, что могут помочь вернуть деньги через коллективный иск против мошенников. Однако за этим стоит тот же обман, и жертву пытаются выманить еще больше денег.

Как распознать лжеюристов:

Они сами вас находят. Настоящие юристы не ищут клиентов через холодные звонки или сообщения, особенно в таких делах.

Они убеждают вас, что только они могут помочь. Лжеюристы говорят, что уже работают над вашим делом и точно могут вернуть деньги, в то время как другие юристы не знают, как это сделать.

Вас торопят. Вся суть схемы – заставить вас сделать быстрый перевод денег. Обещания срочно передать дело в суд звучат, но реально, все сделано для того, чтобы заставить вас оплатить.

Оплата через карту. Лжеюристы требуют перевести деньги на карту, что является незаконной практикой. Настоящие юристы выставляют счет и принимают оплату по соответствующим правилам.

Как избежать обмана:

Выбирайте юриста самостоятельно. Обратитесь к проверенным специалистам, которые имеют положительные отзывы.

Заключайте договор. Перед оплатой обязательно оформите договор с юристом. Лучше всего встретиться лично.

Не платите через перевод на карту. Это явный признак мошенничества.

Придерживаясь этих советов, вы сможете уберечься от обмана и избежать повторного финансового ущерба.