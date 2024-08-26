Мошенники пишут казахстанцам от имени министра Аиды Балаевой
Сегодня, 12:41
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Сегодня, 12:41Сегодня, 12:41
124Фото: primeminister.kz
Министерство культуры и информации нашей страны обращает внимание казахстанцев на случаи распространения ложной информации в мессенджере WhatsApp от имени министра культуры и информации РК Аиды Балаевой, передаёт BaigeNews.
"Сообщаем, что данная информация является недостоверной, и сообщения, распространяемые через этот канал, не исходят от министра. Министерство призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации и деятельность мошенников. Официальные заявления и сообщения от имени Министерства культуры и информации публикуются исключительно через официальные каналы коммуникаций", - говорится в сообщении ведомства.