Мошенники пишут казахстанцам от имени министра Аиды Балаевой

Министерство культуры и информации нашей страны обращает внимание казахстанцев на случаи распространения ложной информации в мессенджере WhatsApp от имени министра культуры и информации РК Аиды Балаевой, передаёт BaigeNews.

"Сообщаем, что данная информация является недостоверной, и сообщения, распространяемые через этот канал, не исходят от министра. Министерство призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации и деятельность мошенников. Официальные заявления и сообщения от имени Министерства культуры и информации публикуются исключительно через официальные каналы коммуникаций", - говорится в сообщении ведомства.