Мошенники пишут деятелям культуры от имени Аиды Балаевой

В Министерстве культуры и информации попросили казахстанцев быть бдительнее, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве сообщили, что в последнее время участились случаи, когда от имени Министра культуры и информации Аиды Балаевой поступают сообщения деятелям культуры.

"Настоящим заявляем, что такие сообщения являются мошенническими. Аида Балаева и Министерство культуры и информации РК не отправляют подобные сообщения через электронную почту, социальные сети, мессенджеры и другие каналы связи. Просим вас быть бдительными и не вступать в переписку с мошенниками. В случае получения подобных сообщений рекомендуем: Игнорировать их и не отвечать, а также сообщить о факте мошенничества в правоохранительные органы", — отметили в пресс-службе ведомства.

В министерстве отметили, что приложат все усилия, чтобы пресечь действия мошенников.