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Мошенники от лица "КазМунайГаз" привлекают деньги казахстанцев
В АО НК "КазМунайГаз" предупреждают казахстанцев об угрозах интернет-мошенничества, передаёт BaigeNews.kz.
Мошенники продолжают массированную рекламу в Интернете с призывом "выгодно инвестировать в "КазМунайГаз" с ложными обещаниями высокой и пассивной доходности.
Просим казахстанцев быть бдительными и доверять только официальным источникам.
Чтобы не стать жертвой мошенников, помните, что приобретать ценные бумаги "КазМунайГаза" можно только через лицензированную брокерскую компанию, либо в приложении Tabys.
Проверить наличие лицензии у брокера можно на веб-сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Ознакомиться с приложением Tabys можно на официальном сайте — tabysapp.kz.
Информация о деятельности компании размещается на сайте www.kmg.kz, а также на страницах компании в социальных сетях:
- Instagram @kazmunaygaspress
- Telegram @kmgpress
- Facebook @kazmunaygaspress
- Youtube @KazMunaiGas
Дополнительно граждане РК могут обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка по номеру "1459" для получения консультаций по вопросам защиты их прав и интересов как потребителей финансовых услуг.
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