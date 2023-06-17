Мошенники от лица "КазМунайГаз" привлекают деньги казахстанцев

В АО НК "КазМунайГаз" предупреждают казахстанцев об угрозах интернет-мошенничества, передаёт BaigeNews.kz.

Мошенники продолжают массированную рекламу в Интернете с призывом "выгодно инвестировать в "КазМунайГаз" с ложными обещаниями высокой и пассивной доходности.

Просим казахстанцев быть бдительными и доверять только официальным источникам.

Чтобы не стать жертвой мошенников, помните, что приобретать ценные бумаги "КазМунайГаза" можно только через лицензированную брокерскую компанию, либо в приложении Tabys.

Проверить наличие лицензии у брокера можно на веб-сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Ознакомиться с приложением Tabys можно на официальном сайте — tabysapp.kz.

Информация о деятельности компании размещается на сайте www.kmg.kz, а также на страницах компании в социальных сетях:

Дополнительно граждане РК могут обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка по номеру "1459" для получения консультаций по вопросам защиты их прав и интересов как потребителей финансовых услуг.