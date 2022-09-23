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pixabay.com Вчера, 23:09
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Фото: pixabay.com

Мошенники опустошили банковскую карту инвалида в Рудном

В Костанайской области мошенники сняли с карты мужчины-инвалида пособие, около 60 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как выяснилось, двое неизвестных мужчин подошли к потерпевшему, когда он возвращался с работы. Начали задавать вопросы и предложили помощь.

"Правда, суть оказания помощи не уточнялась. Мужчина растерялся и подробно ответил на все вопросы. После, при оповещении, что поступило зачисление пособия на банковскую карту, потерпевший решил обналичить данную сумму, но на карте ее не оказалось. При обращении в банк выяснилось, что средства были ранее сняты. Более того, были зафиксированы попытки оформления кредита на его абонентские данные",- проинформировали в полиции.

Сейчас полиция занимается оперативно-розыскными мероприятиями, направленными на установление лиц, совершивших уголовного правонарушение.

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#мошенники #инвалид #кража
Журналист
Вчера, 23:09
254
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