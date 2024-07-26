Мошенники обманывают казахстанцев, выдавая себя за представителей АФМ

О фактах телефонного мошенничества сообщает Агентство по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews со ссылкой на ведомство. Мошенники, посредством телефонных звонков и направления сообщений, выдают себя за представителей АФМ.

"В разговоре злоумышленники уведомляют о якобы приостановлении операций по счетам в банках из-за возможных признаков мошенничества и выставленных ограничениях со стороны АФМ, тем самым усматривая различные схемы вывода средств резидентов Казахстана с банковских счетов преступным путем", - говорится в сообщении.

Вместе с тем мошенники просят предоставить реквизиты банковских счетов, охраняемые законами и не подлежащие разглашению данные, хранящиеся в конфиденциальном пространстве.

В ходе разговора потенциальной жертве направляются поддельные документы от Агентства, где размещаются подписи, имена, печати и реквизиты госоргана. При этом, звонящие призывают не сообщать о своих действиях никому.

Агентство по финансовому мониторингу официально заявляет, что не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежные расчеты/операции и не осуществляет деятельность, направленную на установление контакта с физическими лицами.