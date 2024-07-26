Мошенники обманывают казахстанцев, выдавая себя за представителей АФМ
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О фактах телефонного мошенничества сообщает Агентство по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews со ссылкой на ведомство. Мошенники, посредством телефонных звонков и направления сообщений, выдают себя за представителей АФМ.
"В разговоре злоумышленники уведомляют о якобы приостановлении операций по счетам в банках из-за возможных признаков мошенничества и выставленных ограничениях со стороны АФМ, тем самым усматривая различные схемы вывода средств резидентов Казахстана с банковских счетов преступным путем", - говорится в сообщении.
Вместе с тем мошенники просят предоставить реквизиты банковских счетов, охраняемые законами и не подлежащие разглашению данные, хранящиеся в конфиденциальном пространстве.
В ходе разговора потенциальной жертве направляются поддельные документы от Агентства, где размещаются подписи, имена, печати и реквизиты госоргана. При этом, звонящие призывают не сообщать о своих действиях никому.
Агентство по финансовому мониторингу официально заявляет, что не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежные расчеты/операции и не осуществляет деятельность, направленную на установление контакта с физическими лицами.
"В случае если Вы столкнулись с мошенническими схемами, а также во избежание взломов мобильных телефонов и данных, содержащихся в них, АФМ просит игнорировать такого рода сообщения и обратиться в правоохранительные органы либо в Call-center АФМ (14-58)", - добавили в АФМ.
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