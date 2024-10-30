Мошенники обманывают казахстанцев, прикрываясь аэропортом Астаны

В Казнете появилась реклама распродажи от имени Международного аэропорта Астаны. Якобы в воздушной гавани необходимо освободить склад от утерянного багажа, владельцы которого не объявились. Чтобы купить этот багаж, нужно пройти по ссылке и заплатить 1 060 тенге. Это действуют мошенники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на stopfake.kz.

Фейковую рекламу прокомментировали в пресс-службе Международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев".