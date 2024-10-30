Мошенники обманывают казахстанцев, прикрываясь аэропортом Астаны
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В Казнете появилась реклама распродажи от имени Международного аэропорта Астаны. Якобы в воздушной гавани необходимо освободить склад от утерянного багажа, владельцы которого не объявились. Чтобы купить этот багаж, нужно пройти по ссылке и заплатить 1 060 тенге. Это действуют мошенники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на stopfake.kz.
Фейковую рекламу прокомментировали в пресс-службе Международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев".
"Международный аэропорт Астаны информирует, что утерянный пассажирами багаж не подлежит продаже или передаче третьим лицам. Если вы потеряли свой багаж, который прибыл в столичный аэропорт и не был получен по прибытии, он будет храниться на складе в течение одного месяца. По истечении этого срока, если владелец не будет найден, бесхозные чемоданы будут отправлены обратно в пункт их первоначального отправления.
Просим пассажиров проявлять бдительность и остерегаться возможных мошеннических действий", — сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.
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