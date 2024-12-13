В Центре трудовой мобильности по Карагандинской области сообщили об участившихся случаях мошенничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на stopfake.kz.

Неизвестные лица звонят безработным и участникам мероприятий по трудоустройству, предлагая "помощь" в получении безвозмездных грантов на развитие малого бизнеса или социальных пособий по утрате работы. Центр напоминает: все услуги, связанные с трудоустройством и получением государственной помощи, предоставляются бесплатно и доступны как офлайн, так и онлайн через официальный портал Enbek.kz.

"Во время звонков мошенники выдают себя за сотрудников карьерных центров, а также рассылают электронные письма с ложной информацией и опасными фишинговыми ссылками через социальные сети", — предупредили в ведомстве.

Злоумышленники могут использовать различные методы для обмана:

предложение помощи в оформлении социальных выплат по потере работы;

содействие в получении безвозмездных, безвозвратных грантов;

уведомление о расчете социального пособия с предложением помощи в его получении, что приводит к передаче данных платежных карт и других личных сведений;

замена номеров телефонов на номера, которые выглядят, как контактные данные организаций, государственных служб или работодателей.

Сотрудники карьерных центров:

не занимаются оформлением социальных выплат при потере работы;

не влияют на решение уполномоченной комиссии по выбору победителей среди соискателей грантов;

не оказывают помощи в конвертации денежных средств в наличные;

не имеют отношения к денежным выплатам;

не требуют оплаты за участие в своих услугах и мероприятиях.

В случае возникновения вопросов можно обращаться по телефонам: +7-775-644-35-80 (WhatsApp), кол-центр 8 (7212) 60-50-50.

Напомним, ранее сообщалось, что на 16 млн тенге обманула предпринимателей безработная в Жамбылской области.