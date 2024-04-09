Мошенники обманули сотрудницу банка на 4 млн тенге и 10 тысяч долларов

Полиция Алматы задержала мошенников, которые обманным путем зарабатывали деньги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В числе обманутых — работник одного из банков второго уровня.

"На ее мессенджер стали поступать сообщения о том, что, якобы, в отношении банка и его сотрудников представители правоохранительных органов проводят проверку, и она должна следовать их четким инструкциям. Позже они же сообщили, что идет кибер атака, и, якобы, для предотвращения мошеннических действий, нужно снять денежные средства со всех имеющихся счетов, далее передать их доверенным лицам. Следуя этим указаниям, женщина сняла со своего счета 4 млн тенге и 10 тысяч долларов. Деньги она передала курьеру", — рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов.

Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась за помощью в полицию. Курьера задержали сразу же.

19-летний юноша признался, что знал о преступном характере его промысла: так называемые, работодатели вознаграждали его 1% от суммы, полученной от потерпевших.

"Мы отследили счета, куда курьер переводил деньги. Их след обнаружен заграницей. К слову, задержаны еще трое, что участвовали в переводе денежных средств, добытых преступным путем. В настоящее время устанавливается степень вины каждого из них. Подозреваемые взяты под стражу", — резюмировал Науатов.