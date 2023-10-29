Мошенники обещали казахстанцам деньги за лайки крупному интернет-магазину

В мессенджере WhatsApp казахстанцы получают сообщение с предложением получать от 20 до 60 тысяч тенге ежедневно, просто ставя лайки товарам в крупном казахстанском интернет-магазине. Это обман, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Пользователям предлагают ставить лайки на определенные товары в магазине Flip.kz и получать за это деньги. За нехитрые действия казахстанцам обещают от 20 до 60 тысяч тенге в день. Для того чтобы получить выплаты, их просят отправить определенный код неизвестному человеку в Telegram.

На самом деле в Flip.kz подобных предложений нет.

"Это мошенники. Настоятельно не рекомендуем оставлять какие-либо данные на сторонних сайтах, использующих наше имя. Мы имеем единственный сайт: www.flip.kz. А со всеми актуальными вакансиями у вас есть возможность ознакомиться на сайте или в приложении hh.kz", — сообщили в службе поддержки клиентов онлайн-магазина.

Напомним, что в целях безопасности ни в коем случае нельзя сообщать третьим лицам коды из СМС и пароли. Узнавая их, мошенники могут завладеть деньгами жертвы или даже оформить займы от имени другого человека.