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Мошенники обещали "гранты" начинающим предпринимателям в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

Установлено, что один из подозреваемых - гражданин К., 1989 года рождения, предлагал соискателям услуги по получению гранта от государства по профильной программе в размере пяти миллионов тенге.

"А фигурант по другим уголовным делам - гражданка А., 1993 года рождения, предлагала жителям мегаполиса не только гранты от государства, но и распоряжалась недвижимостью, якобы могла устроить на работу и сделать водительские удостоверения. За свою "работу" она просила аналогичную сумму в размере пяти миллионов", - указано на странице департамента полиции Алматы в Instagram.

В ходе следствия установлено, что после получения денег, злоумышленники отключали сотовые телефоны и переставали выходить на связь. На данный момент доказана причастность гражданина К. к 10 эпизодам мошенничества, гражданка А. обманула 25 человек.