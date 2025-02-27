Мошенники научились подделывать голос омбудсмена Артура Ластаева
Омбудсмен призвал не доверять подозрительным звонкам.
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Уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев сообщил о том, что мошенники, подделав его голос, звонят казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.
"Уважаемые казахстанцы, будьте осторожны! Мошенники вышли на новый уровень – теперь они подделывают не только анкетные данные и фото, но даже мой голос. Уже несколько человек сообщили, что получали от меня звонки, хотя на самом деле я им не звонил", - заявил Ластаев.
Омбудсмен призвал не доверять подозрительным звонкам, особенно если вам предлагают перевести деньги, сообщить личные данные или выполнить какие-то срочные действия.
"Остерегайтесь подозрительных ссылок и файлов, которые могут содержать вредоносные программы. Всегда перепроверяйте информацию, особенно от незнакомых людей. Не спешите принимать решения, если вам звонят с неожиданными просьбами. Помните: ваша бдительность – лучший способ защитить себя и своих близких от мошенников!" - напомнил он простые правила безопасности.
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