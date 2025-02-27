Уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев сообщил о том, что мошенники, подделав его голос, звонят казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.

"Уважаемые казахстанцы, будьте осторожны! Мошенники вышли на новый уровень – теперь они подделывают не только анкетные данные и фото, но даже мой голос. Уже несколько человек сообщили, что получали от меня звонки, хотя на самом деле я им не звонил", - заявил Ластаев.

Омбудсмен призвал не доверять подозрительным звонкам, особенно если вам предлагают перевести деньги, сообщить личные данные или выполнить какие-то срочные действия.