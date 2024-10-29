Мошенники нашли новый способ обмана казахстанцев

Пользователи в Казахстане получают SMS-сообщения с кодом от номера 1414 при авторизации на портале и в мобильном приложении eGov.kz, а также во внешних системах государственных органов для идентификации. Кроме того, одноразовый SMS-код может использоваться в процессе получения государственных услуг и сервисов, например, для подписания документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение АО "НИТ".

"Мошенники пытаются воспользоваться услугами или авторизоваться в системе электронного правительства от лица пользователя. В этот момент механизм биометрической идентификации информационной системы электронного правительства отправляет пользователю SMS сообщение с номера 1414 для подтверждения его личности. SMS приходит на мобильный номер пользователя, зарегистрированный в Базе мобильных граждан. На втором обязательном этапе после отправки кода система требует подтвердить личность пользователя уже через биометрию лица в информационной системе "Digital ID". Важно отметить, что даже при наличии SMS-кода мошенники не могут пройти биометрическую идентификацию, так как система не дает доступ третьим лицам, кроме пользователя. Отправка кода и просьба мошенников его назвать являются инструментами психологической манипуляции. Вскоре жертве звонит другой мошенник, выдавая себя за сотрудника почты, налоговых или коммунальных служб, а также правоохранительных органов. Он утверждает, что злоумышленники получили доступ к личным данным через переданный SMS-код. Чтобы предотвратить дальнейшие действия мошенников, этот "сотрудник" убеждает жертву установить стороннее приложение или перейти по внешним ссылкам. Эти действия представляют опасность, так как могут привести к взлому банковских аккаунтов пользователя", ― говорится в сообщении АО "НИТ".

Код из SMS от номера 1414 не предоставляет доступа к получению кредита, так как у банков есть своя система биометрической аутентификации и SMS-уведомлений, уточнили в компании. Этот метод является психологической уловкой и инструментом манипуляции мошенников, направленным на внушение доверия пользователю и не более того.