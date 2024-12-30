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Мошенники начали отправлять цветы казахстанцам

В Нацбанке предупредили о новых схемах мошенничества.

Сегодня, 21:52
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 21:52
Сегодня, 21:52
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Фото: pxhere.com

Национальный банк Казахстана обратил внимание граждан на новые схемы, которые используют мошенники для доступа к личным данным и банковским счетам, передаёт BaigeNews.kz.

"Гражданам направляют букеты цветов без указания отправителя, после чего с получателем связываются злоумышленники, и представляясь работниками курьерской службы, просят подтвердить доставку при помощи кода из поступившего СМС-сообщения", - сообщили в Нацбанке.

Также известны случаи, связанные с доставкой посылок. Граждане получают СМС-сообщения или вредоносные ссылки для "получения заказа в почтовом отделении", где их просят ввести свои персональные данные. В результате злоумышленники могут получить доступ к личным данным на телефоне, в том числе к банковским приложениям.

Кроме того, злоумышленники рассылают в мессенджерах вредоносное программное обеспечение под видом фотографий. При попытке открыть и посмотреть фотографию, запускается установочный файл (расширение ".APK"). Так, злоумышленники могут перехватить управление мобильным устройством и заблокировать доступ к нему.

Ещё злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта для имитации голоса или видео близких людей. Звонят или пишут, представляясь родственниками или знакомыми и под различными предлогами просят перевести деньги, перейти по ссылке, скачать приложение, активировать новые функции в мессенджере или сообщить личные данные.

"Учитывая участившиеся случаи мошенничества с использованием мобильных устройств, Национальный банк призывает граждан быть бдительными не сообщать конфиденциальную информацию третьим лицам, не доверять подозрительным телефонным звонкам, перепроверять подлинность запросов, не открывать сомнительные ссылки и файлы, а также не устанавливать приложения удаленного доступа HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие. Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц НБК рекомендует при поступлении звонков от якобы работников государственных органов или Национального Банка прервать разговор и при необходимости самостоятельно обратиться по официальному номеру государственного органа", - сообщили в Нацбанке.

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