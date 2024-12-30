Национальный банк Казахстана обратил внимание граждан на новые схемы, которые используют мошенники для доступа к личным данным и банковским счетам, передаёт BaigeNews.kz.

"Гражданам направляют букеты цветов без указания отправителя, после чего с получателем связываются злоумышленники, и представляясь работниками курьерской службы, просят подтвердить доставку при помощи кода из поступившего СМС-сообщения", - сообщили в Нацбанке.

Также известны случаи, связанные с доставкой посылок. Граждане получают СМС-сообщения или вредоносные ссылки для "получения заказа в почтовом отделении", где их просят ввести свои персональные данные. В результате злоумышленники могут получить доступ к личным данным на телефоне, в том числе к банковским приложениям.

Кроме того, злоумышленники рассылают в мессенджерах вредоносное программное обеспечение под видом фотографий. При попытке открыть и посмотреть фотографию, запускается установочный файл (расширение ".APK"). Так, злоумышленники могут перехватить управление мобильным устройством и заблокировать доступ к нему.

Ещё злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта для имитации голоса или видео близких людей. Звонят или пишут, представляясь родственниками или знакомыми и под различными предлогами просят перевести деньги, перейти по ссылке, скачать приложение, активировать новые функции в мессенджере или сообщить личные данные.