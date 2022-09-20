Мошенники начали действовать от имени налоговой

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Комитет государственных доходов предупреждает о новом виде мошенничества, связанного с направлением ложных уведомлений пользователям банковских мобильных приложений с предложением уплатить начисленные суммы налога на имущество и налога на транспортные средства, передаёт BaigeNews.kz.

Действующий порядок вручения уведомления включает в себя направление по почте заказным письмом с уведомлением, электронным способом в личный кабинет налогоплательщика, электронным способом через мобильное приложение.

Как вычислить фейковое уведомление?