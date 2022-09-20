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pexels.com Сегодня, 01:02
88
Фото: pexels.com

Мошенники начали действовать от имени налоговой

Комитет государственных доходов предупреждает о новом виде мошенничества, связанного с направлением ложных уведомлений пользователям банковских мобильных приложений с предложением уплатить начисленные суммы налога на имущество и налога на транспортные средства, передаёт BaigeNews.kz.

Действующий порядок вручения уведомления включает в себя направление по почте заказным письмом с уведомлением, электронным способом в личный кабинет налогоплательщика, электронным способом через мобильное приложение.

Как вычислить фейковое уведомление?

Обратите внимание на следующее:

- неверное указание отправителя уведомления, к примеру "АО "Налоги РК";

- при правильной уплате налога на имущество указывается управление государственных доходов Комитета государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан: по месту нахождения недвижимости и по месту жительства налогоплательщика — при уплате налога на транспортные средства;

- установленные сроки уплаты налогов: по налогу на транспортные средства — не позднее 1 апреля, по налогу на имущество — не позднее 1 октября, соответственно уведомления по каждому налогу направляются до этого срока.

КГД информирует, что исчисленную сумму налогов можно проверить в сервисе "Предстоящие платежи" на сайте "kgd.gov.kz", мобильного приложения "E-salyq Azamat".

"Все начисления налогового органа и оплаченные суммы налогов отображаются на лицевом счете налогоплательщика. Для получения справочной информации физические лица могут обращаться по бесплатному телефонному номеру единого Контакт-центра 1414", — говорится в сообщении налоговиков.

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#налоги #мошенники
Сегодня, 01:02
88
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