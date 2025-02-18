Киберпреступники используют давно отработанную схему. Чтобы вызвать доверие, они дают заманчивые обещания и используют фото известных личностей, передаёт BaigeNews.kz.со ссылкой на stopfake.kz.

"Хотели вывести деньги из биржи или брокера, но… Просят оплату за вывод средств? Это ловушка. Не дайте себя обмануть. Получите инструкцию по безопасному возврату средств", - гласит текст нового объявления.

На этот раз для убедительности аферисты добавили к сообщению фото министра внутренних дел РК Ержана Саденова.

Изображение было взято в Instagram-аккаунте @prokadrykz, который освещает назначения и отставки в государственных органах, а также изменения в руководящем составе надзорных и силовых ведомств Казахстана.

На официальном портале Министерства внутренних дел Республики Казахстан никакой инструкции по безопасному выводу средств нет.

Размещенное объявление - это очередная попытка мошенников воспользоваться авторитетом для обмана людей. Не стоит переходить по указанной ссылке, вы можете потерять свои деньги или личные данные. Всегда проверяйте информацию на официальных источниках и будьте осторожны при общении с незнакомыми лицами в Сети.