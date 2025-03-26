В Сети распространяется фейковая информация о якобы новом инвестиционном проекте Геннадия Головкина, который якобы гарантирует "уникальный шанс разбогатеть". Это — мошенничество, передает BaigeNews.kz.

Известный боксер не имеет никакого отношения к подобным схемам. Аферисты используют его имя, фотографии и вымышленные цитаты, чтобы выманить деньги у доверчивых граждан.

"Если вы видите рекламу, обещающую "автоматический заработок" от имени Головкина, не верьте ей! Не переходите по сомнительным ссылкам, не вводите личные данные и предупреждайте близких о рисках.

Будьте бдительны и проверяйте информацию только через официальные источники!" - говорится в сообщении Telegram-канала aqparatsaqsysy.