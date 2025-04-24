Мошенники используют имя Димаша Кудайбергена в Казахстане
Казахстанцев просят быть бдительными.
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В соцсетях распространяется поддельное видео с участием певца Димаша Кудайбергена, в котором он якобы рекламирует инвестиционную платформу "Казатомпром" с обещаниями быстрого пассивного дохода. Это мошенничество, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
Озвучка в видео — фальшивая, а само оно смонтировано на основе интервью, которое Димаш дал на радио в Армении 29 апреля 2023 года, где он говорил лишь о личной жизни и творчестве. О "Казатомпроме" там ни слова.
Для правдоподобности мошенники добавили логотип компании и продвигают ролик через фейковую страницу в Facebook под названием "Национальная программа развития", которой не существует.
"Казатомпром" официально предупредил о попытках обмана. Будьте бдительны и не переходите по сомнительным ссылкам — это может привести к потере денег и утечке личных данных.
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