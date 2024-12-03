Мошенники-иностранцы завладели сотней миллионов тенге жителей области Жетысу
Они использовали программы удалённого доступа к гаджетам своих жертв.
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Группу интернациональных мошенников разоблачила полиция в Жетысуской области. Работа велась при координации прокуратуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
"Группа из четырёх человек, в т.ч. в сооучастии с иностранными гражданами, обманула более сотни жителей нашего региона, которым нанесён ущерб на сумму более 100 млн тенге.
Для достижения своих преступных намерений они использовали разные схемы обмана и современные технологии,т.е. приложения удаленного доступа (AnyDesk, Kenguru, Teamviewer) и т.д." - рассказали в прокуратуре.
В группе имеется свой "Обнал-центр", через который, используя дроперов, переводились денежные средства в криптовалюту.
"При обыске по месту их жительства изъято 35 сотовых телефонов, три системных блока, три ноутбука, два пневматических пистолета и три люксовых авто с дорогостоящими номерами", - говорится в сообщении.
Проводится досудебное расследование в отношении членов группы. За совершенное преступление подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы до семи лет с конфискацией имущества.
"Прокуратура области Жетысу предупреждает граждан! Чтобы не стать жертвой мошенничества, необходимо воздержаться от предоставления персональных данных либо реквизитов банковских счетов третьим лицам", - отмечено в обращении к населению.
Напомним, ранее Cyberpol сообщил о новом виде мошенничества.
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