Мошенники-иностранцы завладели сотней миллионов тенге жителей области Жетысу

Группу интернациональных мошенников разоблачила полиция в Жетысуской области. Работа велась при координации прокуратуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

"Группа из четырёх человек, в т.ч. в сооучастии с иностранными гражданами, обманула более сотни жителей нашего региона, которым нанесён ущерб на сумму более 100 млн тенге.

Для достижения своих преступных намерений они использовали разные схемы обмана и современные технологии,т.е. приложения удаленного доступа (AnyDesk, Kenguru, Teamviewer) и т.д." - рассказали в прокуратуре.