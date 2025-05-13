Мошенники имитируют сообщения от налоговой и крадут доступ к счетам у казахстанцев
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Департамент государственных доходов по Мангистауской области предупреждает граждан о новой волне мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками государственных органов и под предлогом "проблем с налоговой" обманывают людей, чтобы получить доступ к их банковским счетам, передаёт BaigeNews.kz.
Один из распространённых сценариев — человек получает звонок или сообщение с тревожной информацией: якобы его счёт заблокирован или в налоговой есть "важное письмо". Чтобы решить проблему, мошенники предлагают помощь в записи на приём в ведомство и просят продиктовать СМС-код для подтверждения брони.
На деле же этот код подтверждает банковскую операцию, и, передав его, гражданин сам предоставляет преступникам доступ к своим деньгам. В результате с банковского счёта могут быть списаны средства.
Чтобы не стать жертвой, Департамент настоятельно рекомендует:
- не доверять незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками госорганов;
- не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений;
- никогда не сообщать СМС-коды, номера карт и другие личные данные;
- проверять информацию только через официальные источники;
- при любых подозрениях немедленно обращаться в банк и полицию.
В ведомстве подчёркивают: настоящие сотрудники налоговой службы никогда не запрашивают личные данные по телефону или в мессенджерах.
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