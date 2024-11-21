Мошенники хотят нажиться за счет скандала с Перизат Кайрат

В Казнете появилось фальшивое интервью с активисткой и учредителем Общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. В сообщении в социальных сетях аферисты утверждают, что она опровергла все обвинения против неё. Выяснилось, что "интервью" было ничем иным как фейком, а запустили его для обмана казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на stopfake.kz.

Эмоциональный заголовок и "громкая новость" якобы от издания Tengrinews.org нужны злоумышленникам для привлечения внимания.

"Если посмотреть очень внимательно, то можно заметить, что домен сайта — это международный .org, а не национальный .kz. Настоящий новостной портал Tengrinews использует домен .kz. Для большей убедительности преступники полностью скопировали главную страницу казахстанского интернет-издания. В тексте интервью аферисты рекламируют несуществующую программу от популярного казахстанского банка, обещая "пассивный доход", - пишут разрушители фейков.

В действительности эта программа не имеет никакого отношения к банку. Это просто часть многоэтапной, продуманной криминальной схемы для отъёма денег.

"На поддельном сайте киберпреступники предлагают заполнить заявку, обещая быстрые дивиденды. Не стоит поддаваться на их уловки: не заполняйте сомнительные анкеты и не доверяйте незнакомцам, которые пытаются убедить вас в лёгкости получения прибыли. В действительности никакого опровержения обвинений активистки не существует, а сама информация является частью мошеннической схемы. Цель злоумышленников ― заманить вас на фальшивый сайт, чтобы завладеть вашими личными данными и деньгами", - предупредил stopfake.kz.

Ранее стало известно, что Маулен Ашимбаев рассказал о своём знакомстве с Перизат Кайрат.