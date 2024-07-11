Мошенники добрались до уполномоченного по правам ребёнка в Казахстане

В мессенджере WhatsApp появился фейковый аккаунт уполномоченной по правам ребёнка в Казахстане. Об этом сама Динара Закиева сообщила в Facebook, передаёт BaigeNews.kz.

"Хочу предупредить вас о фейковом аккаунте в WhatsApp, с которого отправляют сообщения от моего имени и вводят людей в заблуждение. Это мошенники. Мой единственный номер WhatsApp +7 705 884 7040. Пожалуйста, игнорируйте любые сообщения, поступающие с других номеров от моего имени", - написала омбудсмен.