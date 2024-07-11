  • 11 Июля, 22:44
  • BAIGENEWS

Мошенники добрались до уполномоченного по правам ребёнка в Казахстане

Сегодня, 21:44
АВТОР
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facebook.com/dinara.zakiyeva Сегодня, 21:44
Сегодня, 21:44
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Фото: facebook.com/dinara.zakiyeva

В мессенджере WhatsApp появился фейковый аккаунт уполномоченной по правам ребёнка в Казахстане. Об этом сама Динара Закиева сообщила в Facebook, передаёт BaigeNews.kz.

"Хочу предупредить вас о фейковом аккаунте в WhatsApp, с которого отправляют сообщения от моего имени и вводят людей в заблуждение. Это мошенники. Мой единственный номер WhatsApp +7 705 884 7040. Пожалуйста, игнорируйте любые сообщения, поступающие с других номеров от моего имени", - написала омбудсмен.

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