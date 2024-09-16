Мошенники добрались до клиентов ЕНПФ
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Участились случаи мошеннических действий по отношению к клиентам ЕНПФ. Казахстанцев предупредили о новых схемах аферистов, передаёт BaigeNews.kz.
"3 сентября в один из филиалов АО "ЕНПФ" обратилась бухгалтер с сообщением о звонке от "сотрудника Фонда" с информацией о блокировке пенсионного счёта работника компании из-за ареста транзитных счетов. Для снятия блокировки бухгалтеру предложили связаться с "судебным исполнителем" для решения возникшей проблемы. "Судебный исполнитель", в свою очередь, предложил бухгалтеру внести сумму задолженности на указанный им счёт. В противном случае компании якобы грозит штраф за несвоевременное перечисление пенсионных взносов", - сообщили в фонде.
Сотрудники филиала ЕНПФ, разобравшись в ситуации, рекомендовали бухгалтеру деньги не отправлять.
Департаментом безопасности Фонда проверены предоставленные исходящие номера мобильных телефонов. Из открытых источников установлено, что данные номера зарегистрированы на некоего "И.Ю." и обозначены как "мошеннические".
"Рекомендуем в случае подозрительных звонков, SMS и сообщений в мессенджерах якобы от сотрудников ЕНПФ, помнить, что: полноту и своевременность уплаты пенсионных взносов контролируют налоговые органы, а не АО "ЕНПФ"; сотрудники ЕНПФ никогда не требуют перевести средства на определённые счета и не запрашивают персональные и иные данные", - уточнили в фонде.
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