Мошенники добрались до клиентов ЕНПФ

Участились случаи мошеннических действий по отношению к клиентам ЕНПФ. Казахстанцев предупредили о новых схемах аферистов, передаёт BaigeNews.kz.

"3 сентября в один из филиалов АО "ЕНПФ" обратилась бухгалтер с сообщением о звонке от "сотрудника Фонда" с информацией о блокировке пенсионного счёта работника компании из-за ареста транзитных счетов. Для снятия блокировки бухгалтеру предложили связаться с "судебным исполнителем" для решения возникшей проблемы. "Судебный исполнитель", в свою очередь, предложил бухгалтеру внести сумму задолженности на указанный им счёт. В противном случае компании якобы грозит штраф за несвоевременное перечисление пенсионных взносов", - сообщили в фонде.

Сотрудники филиала ЕНПФ, разобравшись в ситуации, рекомендовали бухгалтеру деньги не отправлять.

Департаментом безопасности Фонда проверены предоставленные исходящие номера мобильных телефонов. Из открытых источников установлено, что данные номера зарегистрированы на некоего "И.Ю." и обозначены как "мошеннические".