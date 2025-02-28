Мошенники звонят потенциальным жертвам под видом сотрудников банка и уверяют, что у них возникла просрочка по ипотеке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал AQPARAT SAQSHYSY.

Отмечается, что тогда клиенты банка сообщают, что это недоразумение, так как они все оплатили вовремя. Чтобы урегулировать вопрос, жертв просят предоставить персональные данные и назвать СМС-код.

"С этой информацией преступники могут получить доступ к личному кабинету на портале электронного правительства и онлайн-банкингу, чтобы украсть деньги или оформить кредит и вывести деньги на свои счета. Обычно по просрочкам платежей по ипотеке звонит робот, а не операторы банка. Поэтому, чтобы не попасться на уловку, положите трубку, перезвоните в колл-центр вашего банка и уточните, действительно ли у вас образовалась задолженность", - говорится в сообщении.

Никогда не сообщайте свои личные данные и коды из СМС-сообщений посторонним людям по телефону.