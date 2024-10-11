Мошенники действуют по новой схеме в Алматы

В Алматы в последнее время участились случаи, когда злоумышленники звонят потребителям, представляясь сотрудниками ТОО "АлматыЭнергоСбыт", и требуют подать заявку на замену электросчётчиков, настаивая на получении информации из SMS, которые поступают во время звонка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение компании.

"Настоящие сотрудники ТОО "АлматыЭнергоСбыт" связываются с владельцами недвижимости исключительно по вопросам задолженности и всегда представляются, указывая своё имя, фамилию и номер отделения, предоставляя точную информацию о долге и последней оплате. Проверка и замена электросчётчиков находятся в зоне ответственности компаний, которые обслуживают электрические сети. Это или управляющие компании жилых комплексов и садоводческих хозяйств, или АО "Алатау Жарык Компаниясы" (далее - АО "АЖК").

Если на ваших платёжных документах стоит логотип "АлматыЭнергоСбыт", это означает, что сети принадлежат АО "АЖК", и именно они занимаются и обслуживанием счётчиков. Однако важно знать, что АО "АЖК" никогда не звонит по этим вопросам — уведомления о поверке или замене приборов учёта отправляются исключительно в письменной форме, а не через телефонные звонки", ― говорится в обращении к населению.



В ТОО "АлматыЭнергоСбыт"" добавили, что если горожанам позвонили с требованием сообщить данные из SMS, якобы необходимые для подачи заявки на замену электросчётчика, ни в коем случае нельзя сообщать никакую личную информацию.