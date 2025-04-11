Мошенники действуют от имени сотрудника акимата Алматы
Казахстанцев просят быть бдительными.
Сегодня, 14:40
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:40Сегодня, 14:40
188Фото: pixabay.com
В мессенджере WhatsApp распространяются фейковые сообщения от имени сотрудника акимата Алматы Галины Маленковой, которая пишет и звонит различным казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.
В городском акимате прокомметировали рассылку, заявив, что данное лицо не является сотрудником акимата.
"Это мошенничество. Будьте бдительны и доверяйте информации только из официальных источников", - говорится в сообщении.
Ранее мошенники рассылали сообщения от имени градоначальника Ерболата Досаева.
Алматинцев попросили не отвечать на различные сообщения и не доверять недостоверной рассылке.
⠀
Самое читаемое
- В Алматы малышей выбрасывали в коридор детсада в трусах
- Дженнифер Лопес выступит в Астане: известны цены на билеты
- Главу ещё одного благотворительного фонда задержали в Казахстане
- Минздрав начал проверку после смерти девочки от пневмонии в Костанае
- Мужчины напали на 9-летнего мальчика в Алматинской области