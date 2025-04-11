  • 11 Апреля, 15:20
  • BAIGENEWS

Мошенники действуют от имени сотрудника акимата Алматы

Казахстанцев просят быть бдительными.

Сегодня, 14:40
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 14:40
Сегодня, 14:40
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Фото: pixabay.com

В мессенджере WhatsApp распространяются фейковые сообщения от имени сотрудника акимата Алматы Галины Маленковой, которая пишет и звонит различным казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.

В городском акимате прокомметировали рассылку, заявив, что данное лицо не является сотрудником акимата.

"Это мошенничество. Будьте бдительны и доверяйте информации только из официальных источников", - говорится в сообщении.

Ранее мошенники рассылали сообщения от имени градоначальника Ерболата Досаева.

Алматинцев попросили не отвечать на различные сообщения и не доверять недостоверной рассылке.

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