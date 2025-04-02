Уполномоченный по правам человека вновь обратился к гражданам Казахстана с важным предупреждением о деятельности мошенников, которые используют современные цифровые технологии для обмана, передаёт BaigeNews.kz.

По словам омбудсмена, злоумышленники теперь представляются сотрудниками его офиса и рабочих органов, пытаясь выманить у людей деньги или конфиденциальную информацию.

"Уважаемые граждане, мошенники не стоят на месте, используя современные цифровые технологии. Теперь они обращаются уже от имени сотрудников офиса Уполномоченного и его рабочих органов", — говорится в заявлении.

В связи с этим, Уполномоченный призвал граждан быть особенно осторожными и не доверять неожиданным звонкам, особенно если в разговоре затрагиваются вопросы финансовых переводов или личных данных. Он также подчеркнул, что не следует открывать сомнительные ссылки и файлы, а при возникновении сомнений сразу обращаться в Офис Омбудсмена по официальным контактам.

"Помните: лучшая защита от мошенников — это ваша бдительность. При первых же подозрениях прекращайте разговор или переписку и кладите трубку!" — добавил Уполномоченный.

Он напомнил, что только официальные каналы могут быть использованы для связи с гражданами по вопросам, связанным с деятельностью Омбудсмена.

Ранее мы писали о новом виде мошенничестве. На этот раз в арсенале злоумышленников - "кружочки" в Telegram. Они используют их для того, чтобы обманным путём втереться в доверие.