Пенсионерам рассказали о различных схемах обмана, манипуляциях, которые используют киберпреступники, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает городской акимат, прошла встреча жителей столичного жилого массива Промышленный с председателем общественного фонда "Финансовая культура Казахстана".

"Мы всегда должны помнить, что технологии стремительно развиваются, а наши данные становятся все более доступными. Например, мошенники могут организовать розыгрыш, в котором для регистрации потребуется ввести личную информацию. Никто не застрахован от таких уловок, поэтому важно проводить постоянную работу по информированию и обучению граждан, чтобы они не попадались на крючок аферистов. Чем больше внимания мы уделяем этому вопросу, тем выше уровень финансовой и юридической грамотности среди казахстанцев", - отметил основатель фонда Юрий Ли.

В ходе встречи участникам рассказали о машенниках и способах защиты от них.