Мошенники атакуют пожилых астанчан в день получения пенсий
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Пенсионерам рассказали о различных схемах обмана, манипуляциях, которые используют киберпреступники, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает городской акимат, прошла встреча жителей столичного жилого массива Промышленный с председателем общественного фонда "Финансовая культура Казахстана".
"Мы всегда должны помнить, что технологии стремительно развиваются, а наши данные становятся все более доступными. Например, мошенники могут организовать розыгрыш, в котором для регистрации потребуется ввести личную информацию. Никто не застрахован от таких уловок, поэтому важно проводить постоянную работу по информированию и обучению граждан, чтобы они не попадались на крючок аферистов. Чем больше внимания мы уделяем этому вопросу, тем выше уровень финансовой и юридической грамотности среди казахстанцев", - отметил основатель фонда Юрий Ли.
В ходе встречи участникам рассказали о машенниках и способах защиты от них.
"Я считаю, что такие встречи необходимо проводить как можно чаще. Когда мы, пожилые, получаем пенсию, нам начинают звонить с разных номеров, предлагая сомнительные услуги - от покупки товаров для участия в розыгрышах до псевдозащиты банковских счетов. Недавно мне позвонили и сообщили, что срок действия моей SIM-карты истек, и ее необходимо срочно переоформить через SMS, но мошенническую уловку я распознала. Мы должны обсуждать эти темы активнее, чтобы повышать уровень нашей безопасности", - считает участница встречи Нагима Жумалиевна.
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