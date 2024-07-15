Мошенникам помешали вывести из Казахстана более 380 млн тенге

Что делают в Казахстане для противодействия мошенникам, орудующим через Интернет и по телефону, на брифинге рассказал официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев, передаёт BaigeNews.kz.

"Совместно с заинтересованными госорганами и операторами сотовой связи поставлен технический заслон международным звонкам с подменных номеров. С начала интеграции баз данных операторов связи, то есть с ноября 2022 года, пресечено 58 миллионов звонков. С начала года заблокирован вывод мошенниками более 380 миллионов тенге", - сообщил Алекешев.

Ранее он рассказал, сколько человек лишились прав из-за езды в состоянии алкогольного опьянения.