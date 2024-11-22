Мошенника осудили за обман 30 граждан на сумму 64 млн тенге

В Семее осужден мужчина, который совершил 32 эпизода мошенничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Сообщается, что он обманул 30 граждан на общую сумму более 64 млн тенге, а также избил потерпевшего, нанеся вред средней тяжести.

"Путём обмана и злоупотребления доверием гражданин Е. выманивал у знакомых суммы от 250 тысяч до 11 млн тенге, жалуясь на проблемы, для решения которых необходимы денежные средства, и прося оформить потерпевших денежные кредиты в банках на их имена. Также мужчина предложил своей знакомой приобрести у него квартиру, которая на самом деле ему не принадлежала, и обманом убедил женщину передать ему 6,5 млн тенге якобы для снятия с залога указанной квартиры и дальнейшего оформления на её имя", – рассказали в суде.

Потерпевший Ж. попросил Е. переоформить квартиру, которую ранее он продал Ж., либо вернуть деньги. В ходе конфликта Е. ударил Ж. по лицу и рёбрам. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребра.

Подсудимый вину признал в полном объёме. Суд назначил ему лишение свободы сроком на 3 года 2 месяца, а также удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 20 млн тенге.

Приговор суда вступил в законную силу.